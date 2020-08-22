شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصدري البطاطس: مصر عدت أزمة كورونا بسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الحفناوي، عضو جمعية مصدري تقاوى البطاطس بالاتحاد الأوروبي، إن الحكومة المصرية غيرت معالم الدولة خلال السنوات الأخيرة، معقبًا: «مصر الآن تزرع وتصدر، وتعمل على زيادة التصدير من خلال فتح أسواق جديد للمنتج المصري الذي أصبح متوفرًا بصورة كبيرة، إحنا بنحارب الآن في مجال التصدير».

وتابع «الحفناوي»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفاعل مع الأزمات والموضوعات بشكل غير عادي، لافتًا إلى أن العالم الآن في أزمة بسبب جائحة كورونا، معقبًا: «الاقتصاد في دول كبرى انهار بسبب كورونا، ومصر عدت الأزمة بسلام».

ولفت إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على محصول البطاطس، بداية من الشركات التي تستورد تقاوي البطاطس حتى تخزينها في الثلاجات، مشيرًا إلى أن الحكومة أو اتحاد منتجي الحاصلات الزراعية عليهم أن يقوموا بإعداد منظومة لاستيراد التقاوي وبيعها للمزارع بأسعار جيدة.