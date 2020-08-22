شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدري الحاصلات البستانية»: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حجي، مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن اتحاد المصدرين عليه أن يحدد سعر موحد لتصدير البطاطس، حتى لا يقوم أحد المصدرين بخفض الأسعار، وبالتالي يؤدي إلى أزمة.

وتابع «حجي»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مصر من المفترض أن تستورد 120 ألف طن تقاوي سنويًا، ولكن هذا لا يحدث في الواقع، معقبًا: «سنة نستورد 134 ألف طن، وسنة ثانية 155، وهذا يؤدي إلى خسائر بين المستوردين، لأن هذا الحجم أكبر من حجم السوق».

ولفت إلى أن إجمالي إنتاج العروات يصل لـ 408 آلاف فدان طن بطاطس، وأكبر عروة تزرع هي العروة الشتوية التي يصل إنتاجها لـ3 ملايين طن، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على التصدير.

ولفت إلى أن مصر صدرت هذا العام 373 ألف طن، والمستهدف كان 850 ألف طن، مضيفًا أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير البطاطس.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، مثل شتلات النخيل، والفاكهة، وتوفير الأسمدة، لافتًا إلى أن الاتحاد جهة غير هادفة للربح تخدم المزارع والمصدر على حد سواء.

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