شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر من أوائل الدول المساندة للبنان في أزمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم السبت، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخصوص تطوير وتحديث كل ما يخص الخطاب الديني والدعوة الإسلامية في مصر والشرق الأوسط.

وتابع «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم موارد وزارة الأوقاف سواء من خلال الإيجارات أو استثمار المشروعات المملوكة لوزارة الأوقاف بالشكل الأمثل.

وفي سياق آخر، قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن اليوم شهد وصول الطائرة الثانية عشرة من المساعدات المصرية الموجهة للبنان، في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه مساعدات لبيروت لمواجهة أزمة مرفأ بيروت.

ولفت إلى أن مصر كانت أول دولة في توجيه المساعدات وسبل الإغاثة المتكاملة لبيروت، وهذا يأتي في إطار دور القاهرة الرائد في العالم العربي بشكل عام.