شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بروتوكول «صحة البحر الأحمر» و«طب الزقازيق»: أجروا 24 عملية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق وتطبيق التدريب المستمر. وقال «مرعي»، في تصريحات صحفية، السبت، إن أطباء البروتوكول قاموا بإجراء 24 عملية جراحية خلال الفترة من 16 حتى 20 أغسطس 2020 ما بين عمليات كبرى وذات مهارة واستئصال أورام وجراحة أوعية دموية وجراحات تجميل، مشيرًا إلى أنه تم استخراج ورم بالبطن يزن ٢٠ كيلوجرامًا لسيدة تبلغ من العمر ٤٣ سنة، واستئصال ورم رحمي لسيدة تبلغ من العمر ٤٥ سنة، وإصلاح تشوه خلقي باليدين لطفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، وإجراء عملية تجميل أذن وطواطية لشاب ٢٢ سنة، وعملية تجميل عيب خلقى بالقدم، بالإضافة إلى توقيع الكشف على ٣٥٠ حالة بالعيادات الخارجية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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