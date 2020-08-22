شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 291 حالة من مصابي كورونا في «صدر قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، تعافى وخروج 291 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال «الداوودي» في تصريحات صحفية، السبت، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مستشفى الصدر بقنا لا توجد به سوى حالتين فقط تتلقيان العلاج.