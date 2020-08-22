شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع بلا إصابات.. المنوفية تعاود تسجيل حالات كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور عبدالباري العجيزي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة، بعد أكثر من أسبوع بلا إصابات. وشدد «العجيزي» على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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