شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد: إجراء 1320 قسطرة قلبية بنسبة نجاح 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة تمكن من إجراء أكثر من ١٣٢٠ قسطرة قلبية (تشخيصية وعلاجية) بوحدة قسطرة القلب، بنسبة نجاح ٩٩٪، منذ بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي منتصف العام الماضي وحتي اليوم.

وتم تركيب أكثر من ٣٨٣ دعامة وأكثر من ٧٦ جهاز منظم لضربات القلب وإجراء أكثر من ٨٦١ قسطرة تشخيصية.

وتم تفعيل منظومة قساطر القلب الطارئة، حيث تم تشغيل خدمة طوارئ قسطرة القلب بالمستشفى لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة في الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية وبما يساهم في تطبيق أفضل للبروتوكولات العلاجية العالمية.