شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الرئيس يتابع تجديد الخطاب الدينى لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الرئيس السيسي أكد على تجديد الخطاب الدينى بنفسه، ودفع عجلة الدعوة في مختلف المجالات، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بهذا الملف ويتابعه لحظة بلحظة". وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية آية جمال: "تجديد الخطاب الدينى المعنى به كل الجهات المهنية، وكانت هناك إشارات إلى وزارة الثقافة".

وتابع هندى: "الشباب عندما كان يدخل على مواقع التواصل كان يرى الصورة المتشددة من الخطاب الدينى، والمترددون على موقع وزارة الأوقاف يزيد على 20 مليون وتحول الخطاب الدينى إلى خطاب تفاعلى"، مضيفا: "عودة صلوات الجمعة بنفس الإجراءات التي عادت بها الصلوات العادية والأوقاف أصبحت تمتلك آلية لتنفيذ هذه الإجراءات، ولا بد من وجود عمال بالمسجد، وحالة الوعى الموجودة بالمسجد هي الكفيلة بنجاح المنظومة، وإذا خرج الأمر عن السيطرة سيتم الغلق الجزئى أو الكلى للمسجد، ويتم تقييم الموضوع أولا ثم إعادة المسجد للفتح مرة أخرى، ومن يشك في إصابته بالكورونا واجب عليه الصلاة في المنزل، ومن يخشى التزاحم أو أن يتسبب لنفسه أو غيره في ضرر عليه الصلاة في المنزل".