شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل العجانة لـ تليفزيون الخليج 365: ابنى يعانى شلل رباعى وكسور في الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال والد الطفل محمد مصطفى الشهير بـ"طفل العجانة" إن ابنه يعانى من شلل رباعى وكسور في الفقرة الرابعة والثامنة بالعمود الفقرى، وكسور في لوح الكتف اليمني، بسب بالحادث الذى تعرض له من صاحب المخبز الذى كان يعمل به.



أسرة طفل العجانة

وأضاف والد الطفل في تصريحات خاصة لـ تليفزيون الخليج 365، إن الأسرة بالكامل تنتظر تحسن حالة الطفل، وتنتظر اتخاذ الخطوات القانونية تجاه مرتكب الواقعة، وتابع والد طفل العجانة في تصريحاته إنه يقدم الشكر لوزيرة الصحة، ولكل من ساعد ابنه على التواجد في المستشفى بالقاهرة، والاهتمام بحالته الصعبة.



أسرة طفل العجانة

وكان الطفل محمد مصطفى صاحب الـ15 عامًا قد تعرض لإصابات بالغة بعدما ألقى به صاحب المخبز الذى يعمل به داخل العجانة وسط حالة من الاستياء وسط قريته ولدى الجميع بعدما انتشرت قصته عبر صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة.