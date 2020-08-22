وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة الصوت الذهبي على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية‪.‬

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغاني: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحي، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، "يا حبيبي عد لي تاني" ألحان منير مراد أداء كريم حراجي، "خايف أقول" ألحان محمد عبدالوهاب أداء عبدالله محمد، "أهو دا اللي صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمي، "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" ألحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" ألحان عبدالعظيم عبدالحق أداء محمد علي، "أعطني الناي" ألحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنه التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين‪.‬

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وتكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبي" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتور إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع والدكتور أحمد إبراهيم‪.‬

وأقيمت المرحلة الأولى من التصفيات في آواخر فبراير الماضي، ثم المرحلة الثانية من المسابقة عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقًا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك‪.‬

وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسيرفاتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدى تدريب خمس عشر موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربى بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.