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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل مرشحي جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مكتبه بديوان المحافظة، مساء السبت، مرشحي جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد: عاطف علم الدين وأحمد جوهر.
وقدم المحافظ التهنئة للمرشحين على وصولهما لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا «أنهما من القامات والشخصيات الرائدة في المحافظة، وأن بورسعيد تفوز بترشح هؤلاء الشرفاء الذين يعملون لخدمة بلادهم».
وأكد المحافظ أهمية المنافسة الشريفة التي تتحلى بها الانتخابات في الوقت الحالي، التي تكفل للمواطن حقه الدستوري في التعبير عن رأيه بحرية تامة، واختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أهمية إدلاء كافة المواطنين بأصواتهم ودورهم الإيجابي في المشاركة في الانتخابات.
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