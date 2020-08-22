شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن هناك التزاما لمسه خلال تفقده عدد من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمدينة المنيا، رفقة محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة.
شملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الحديثة الإعدادية بنات، والمنيا الرسمية للغات.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.
وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها، عقب كل امتحان، والبالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.
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