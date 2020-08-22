شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن هناك التزاما لمسه خلال تفقده عدد من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمدينة المنيا، رفقة محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الحديثة الإعدادية بنات، والمنيا الرسمية للغات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان ومحيطها، عقب كل امتحان، والبالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.