شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 مخالفات بناء لم يتقدم أصحابها للتصالح في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، السبت، حملة مكبرة تم خلالها تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح وسبق توجيه إنذارات لهم بالمخالفات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات وإحالة مرتكبي المخالفات للنيابة. يأتي ذلك في إطار تفعيل قرارات الازالة للمخالفات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات للتصالح، تنفيذا للقانون ١ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠. وأكد رئيس حي المناخ أن جميع المخالفات محصورة وسيتم تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة والإجراءات القانونية على من لم يتقدم بطلب للتصالح. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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