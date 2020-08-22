شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 20 أتوبيسًا صديقًا للبيئة فى العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفالية المحافظة بتسلم وتشغيل 20 أتوبيسا جديدا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعى، وأول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام، واستقل المحافظ أحد الأتوبيسات الجديدة فى جولة بوسط المدينة حتى ميدانى التحرير وعبدالمنعم رياض.

وقال «عبدالعال»، فى تصريحات أمس، إن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالى عقد توريد 150 أتوبيسًا قيمتها الإجمالية حوالى 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام، مشيراً إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقى أتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار، وهو ما سيوفر حوالى ١٠ آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيراً إلى أنه تم فى العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيسا تعمل بالغاز، منها ٨٥ أتوبيسا مكيف الهواء ومجهزا لذوى الإعاقة.

وأوضح أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين، الخط الأول يعمل به 10 أتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كيلومترا، ويوجه لخدمة (النزهة الجديدة- الألف مسكن- ميدان الحجاز- السبع عمارات- عزبة الهجانة- الجامعة الأمريكية)، والخط الثانى يعمل به 10 أتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كيلومترا، ويوجه لخدمة (الأميرية- المطرية- السبع عمارات- عباس العقاد- التبة- الجامعة الأمريكية).