وزير التعليم العالى يؤكد: مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشفيات الجامعية جاهزة لأى موجة ثانية من فيروس كورونا، مضيفًا أننا نتواصل نع المركز القومى للبحوث والمراكز البحثية بشأن الوصول إلى مصل لفيروس كورونا.
وتايع وزير التعليم العالى أننا اكتسبنا خبرات كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أننا جاهزون لكل السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا.
وأوضح أن هناك شفافية فى قبول الطلاب بالجامعات الأهلية، مؤكدا أنه سيكون هناك افتتاحات رسيمة لافتتاح الجامعات الأهلية الأربعة.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، قال إن الرئيس السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرًا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة تليفزيونية، أن التنسيق بالجامعات الأهلية جاء أقل من درجات القبول بالجامعات الحكومية كنوع من التشجيع للطلاب لدخول تلك الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.
وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.
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