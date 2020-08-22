شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح.. زوجة محمود سمير الذى أمر الرئيس السيسي بعلاجه تعمل رائدة بمبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصحيحا لما ورد في لايف الخليج 365 بأن زوجة محمود سمير الذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجه من السمنة على نفقة الدولة تعمل رائدة ريفية بالمحافظة، والحقيقة أنها تم تعيينها رائدة بمبادرة 100 مليون صحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أكدت أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة ويبلغ من العمر 35 عامًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة فريق من المسعفين ومشرفي الإسعاف يترأسه الدكتور مجدي عوض مدير إسعاف الغربية، حيث إن المواطن وصل مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وتواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة.

ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.

يذكر أن المواطن محمود سمير يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.