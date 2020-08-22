شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تعلن عناوين المقرات الانتخابية بالمحافظات.. الأربعاء 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، والتجديد النصفي، ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عناوين المقرات الانتخابية للتصويت فى الانتخابات، بكل المحافظات، يوم الأربعاء المقبل، 26 أغسطس 2020.

وتبدأ عمليات التصويت بكل المحافظات من العاشرة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية (الناخب) بتسديد اشتراك عام 2019 حتى تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال على السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

وكانت قد أعلنت اللجنة مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراءات التصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المُقبل، 26 أغسطس 2020، وتضمنت تلك الاجراءات:

1- إلزام كل المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي .

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2- السماح لعضو الجمعية العمومية (الناخب) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص .

3- بدء التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة السادسة مساء.

4- يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور .

5- السماح للمرشح بتفويض أحد مندوبيه للحضور عنه في اللجان الانتخابية، على أن يكون من الأطباء المُسجلين بنفس المحافظة، التي يجري الانتخاب في دائرتها، وأن يكون له حق الحضور في الجمعية العمومية، ( مسدد الأشتراك حتي عام 2019) وذلك طبقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية رقم 166 لسنة 1970، عن طريق توكيل رسمي في الشهر العقاري أو استلام تفويض معتمد من لجنة الإشراف علي الانتخابات .

6- السماح للمرشح باستلام الأسطوانة المدمجة الخاصة بالجمعية العمومية المترشح عليها من مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين من تاريخه .