شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الوفد الطبى المصرى المشارك فى علاج مصابى "مرفأ بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اليوم السبت الوفد الطبى المصرى المبعوث إلى لبنان، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، للمشاركة فى الكشف الطبى على مصابى حادث "مرفأ بيروت" ، وأكد الدكتور مجدى سبع ، عودة 13 عضوًا من إجمالى الفريق الطبى البالغ عددهم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى استمرار 8 أعضاء من الفريق فى ممارسة عملهم فى الكشف على مصابى "مرفأ بيروت" بمقر العيادات الخارجية لجامعة بيروت العربية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، ورئاسة مجلس الوزراء، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف سبع، أن الفريق الطبى المصرى قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية المختلفة فى تخصصات دقيقة، الأمرالذى أشادت به القيادات الصحية والسياسية اللبنانية، مؤكدًا استمرار توافد فرق طبية مصرية أخرى من الجامعات المصرية للمشاركة فى تقديم الدعم الفنى الطبى لمصابى انفجار "مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني.

ومن جانبه أكد، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أحد أعضاء الوفد الطبي، أن عمل الوفد الطبى المصرى لقى أصداء واسعة بجميع المدن اللبنانية، حيث توافد عدد كبير من المرضى والمصابين اللبنانيين، وغيرهم من الجنسيات العربية الأخرى، لما يحظى به الطب المصرى من سمعة طيبة لديهم.