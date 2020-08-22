شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: كورنيش جديد على البحر مباشرة وخطة لتطوير منطقة باب واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، أنه جاري دراسة تنفيذ أول كورنيش سياحى على البحر مباشرة، مرحلة أولى ٢ كم٢، بداية من مطار بورسعيد، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى حيث يحتوى على برجولات وأماكن جلوس متعددة، بما يضاهى شارع ٧/٣، ليكون إضافة ترفيهية وسياحية جديدة لخدمة ابناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.

وقال المحافظ إنه جارى البدء في تطوير منطقتي باب واحد وإنشاء ساحة مصر، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية ،وبما يليق مع المستوى الحضاري وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي للأبناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع بعدد من الشباب والقيادات التنفيذية وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.