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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إزالة المحلات والأكشاك المخالفة بشارع بيجام في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شارع بيجام الرئيسي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة الإشغالات والنظافة، حيث تم المرور على المحلات والأكشاك المخالفة وتم ضبط بعض الباعة الجائلين وتم تحرير محاضر مخالفة لهم لتعديهم على الأرصفة أو إنتهاء رخصهم.
وتابع المحافظ الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.
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