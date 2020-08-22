شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأماكن المخصصة لجلوس العائلات على كورنيش بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، يرافقه إسلام رجب، مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضاري بالمحافظة.

وقام مدير التطوير الحضاري بعرض عناصر التطوير على المحافظ التي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديده، مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الاماكن المخصصة لجلوس العائلات وبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وأعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لابناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لاحداث نقلة حضارية للمدينة.

يذكر أن مشروع تطوير الكورنيش يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه كما ان كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت اشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل

أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل

أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل

أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل