شكرا لقرائتكم خبر عن «شمال سيناء» تسجل «صفر» إصابات كورونا لليوم السادس على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، السبت، تسجيل «صفر» إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي.

وقالت المديرية في تصريحات صحفية، السبت، إنه لا توجد إصابات جديدة في مستشفيات المحافظة بعد خروج جميع المرضى بعد التعافي من الفيروس، مشيرة إلى زيادة حالات الشفاء وانخفاض عدد حالات العزل المنزلي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ بداية الأسبوع الماضي بإجمالى عدد 106 حالات إيجابية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة جديدة .