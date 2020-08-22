شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة من بولندا: «تقل 180 سائحًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء السبت، أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا أقلت ١٨٠ سائحًا، بعد قرار مصر استئناف حركة السياحة والطيران الخارجية الشهر الماضي.

من جانبه، قال أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي، في تصريحات صحفية، السبت، إن السوق السياحي البولندي من أهم الأسواق السياحية للبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الرحلات البولندية ستكون بواقع رحلتي طيران أسبوعيًا حسب جداول الطيران المعلنة.