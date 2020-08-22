شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق المركزي بـ«عين شمس» يستقبل استفسارات طلاب الثانوية وما يعادلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس في مقره الجديد طلاب المرحلة الاولي للتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، الذي تم تخصيصه للاستفسارات حول تنسيق الجامعات، والاستفسار والتقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية.

وحرصت الجامعة برئاسه الدكتور محمود المتينى، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

واكد محمد الخطيب، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، إن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن، مؤكدا أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يستقبل منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للاستفسار عن الكليات وما يتعلق بالالتحاق.