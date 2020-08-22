شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: بورسعيد تستورد بضائع بـ4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن بورسعيد تستورد بضائع بـ4 مليارات جنيه خارج نظام البنوك المصرية، وذلك بنظام المنطقة الحرة.
وأضاف المحافظ خلال كلمته باللقاء الأسبوعي مع ممثلين عن شباب المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، السبت: «نريد تقنين المنظومة ككل حتى تحصل الدولة على حقوقها مثل الضرائب التي تعود كخدمات للمواطنين كطرق وشبكات وتكافل وكرامة ومستشفيات وغيرها من الخدمات التي توجه مباشرة للمواطنين».
وتابع قائلًا: «الجمارك المصرية أمن قومي مصر، والحوكمة المالية تطبق على الجميع لمعرفة مصدر الأموال وإلى أين يجري توجيهها، وحتى تحصل الدولة على حقوقها من ضرائب يقام من خلالها خدمات ومشروعات للمواطنين».
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