شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «عفيفي» المحافظ الأسبق لجنوب سيناء على أحد الشوارع: «وفاءً لما قدمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء في اجتماعه برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت، على إطلاق اسم اللواء مصطفى عفيفي، المحافظ الأسبق لجنوب سيناء، على أحد شوارع المحافظة، وفاءً لما قدمه خلال توليه منصب المحافظ.

وقال «فودة»، في تصريحات صحفية، إن اللواء مصطفى عفيفي خدم في جنوب سيناء لمدة ٩ أعوام ونصف العام تقريبًا، قدم خلالها العديد من الإنجازات على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتفقد بنفسه الشوارع المقترحة لإطلاق اسم المحافظ الأسبق على أحدها.

كان اللواء مصطفى عفيفي تولى منصب محافظ جنوب سيناء قادمًا من منصب رئيس الحرس الجمهوري الذي شغله وقت إحباط محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا، وكُلف بهذا المنصب ٩ يوليو ١٩٩٧ حتى يناير ٢٠٠٦م.

وتعرض «عفيفي» للإصابة في حادث سيارة أثناء عمله محافظًا لجنوب سيناء، وأجرى عملية جراحية بألمانيا، واستمر في منصبه لعدة سنوات بعد الإصابة، ويعتبر المحافظ رقم ٧ لمحافظي جنوب سيناء.