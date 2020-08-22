شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لأولياء الأمور.. فتح فصل علمي بمعهد فتيات ترسا الأزهري في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، على فتح فصل علمي بالمرحلة الثانوية بمعهد فاطمة الزهراء بترسا بطوخ. يأتي ذلك نظرا لحاجة المنطقة والقرى المجاورة إلى الفصل بما يساعد الطالبات على التحصيل العملى نظرا لعدم وجود فصل علمى بالمعاهد المجاورة. ويهدف القرار إلى عدم إرهاق الطالبات في السفر للمعاهد الأزهرية التي تبعد عنهم أكثر من 10 كيلومترات وعدم تحميل أولياء الأمور نفقات المواصلات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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