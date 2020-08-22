شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة تجميل يتعهد بمساعدة ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فتحي خضير، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، إن مرض الشفة الأرنبية الذي يعاني منه أحمد عمر ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ، له علاج ويمكن الشفاء منه.

وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية في الأنف يتم شفاؤها على مراحل من خلال عمليتين أو ثلاث على مدى عامين، وتصل إلى نتائج مريحة.

وأضاف خضير: «أحمد عمر ينور عندنا ونتشرف بمساعدته».