شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 32 مليون جنيه.. بدء المرحلة الثانية من تطوير كوبري الشموت على «بنها الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت أعمال المرحلة الثانية من تطوير كوبرى الشموت على الطريق الزراعى في بنها للقادم من الاسكندرية إلى القاهرة. وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن التكلفه الاجماليه للمشروع تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا. ووجه المحافظ الادارة العامه للمرور بضرورة عمل تحويلة للطريق القادم من بنها إلى القاهرة ليصعد الكوبري الجديد الذي تم إنشاؤه كمرحلة أولى. ووجه «الهجان» بالعمل على مدار 24 ساعة والالتزام بالجدول الزمني المقرر الانتهاء منه خلال 4 اشهر فقط. بدء تطوير المرحله الثانيه لكوبرى الشموت بدء تطوير المرحله الثانيه لكوبرى الشموت بدء تطوير المرحله الثانيه لكوبرى الشموت الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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