شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عمل المخابز لليوم الخامس بعد تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن، متابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، لليوم الخامس على التوالي، حيث أشار تقرير إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم للمواطنين وصرف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف أنه تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي إلى 53 مليار جنيه هذا العام بهدف استمرار ثبات سعر الرغيف للمواطن بـ5 قروش على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة، وأنه خلال الفترة الماضية تم استخراج ما يقرب 500 ألف بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية بما يعادل ما يقرب من 1.5 مليون مواطن ضمن منظومة السلع التموينية لصرف الخبز والسلع.

وأوضح التقرير، أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الاتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد أن معظم المخالفات التى تم رصدها تركزت فى نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و20 جرامًا فى الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرامًا والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 أشهر مما كان يسبب بعض المشاكل فى بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.

وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنه 100 كيلو دقيق للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.