شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية ابو سنة التابعة لمدينة قليوب.

وتمت إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 1315 متر مربع، لم يتقدم أصحابها بتسديد رسوم جدية التصالح.

واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب.

وأضاف أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها.

ازالة 7 حالات تعدى بقليوب

ازالة 7 حالات تعدى بقليوب

ازالة 7 حالات تعدى بقليوب