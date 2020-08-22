شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في ثامن رحلات الجسر الجوي التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصري.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذي تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.