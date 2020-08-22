إحالة أطباء وطاقم تمريض وحدة صحية في طوخ للتحقيق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، احالة اطباء وطاقم تمريض الوحده الصحيه بقرية مشتهر التابعة لمركز طوخ للتحقيق لعدم تواجدهم في مقر عملهم. جاء ذلك بناء على شكوى تقدم بها أهالى القرية لـ«ريان» تفيد عدم تواجد الاطباء واطقم التمريض بالوحده وتركهم العمل في الاوقات الرسميه. وعلى الفور قامت نائبة المحافظ بتنظيم زيارة مفاجئه للوحده الصحيه بحضور محمد يسن، نائب رئيس مدينه طوخ. ولاحظت عدم وجود أطباء الوحدة وطاقم التمريض، وقامت بالشطب عليهم في خانة الانصراف، وعمل محضر اثبات حاله لإحالتهم للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم. احالة اطباء واطقم تمريض وحده صحيه للتحقيق احالة اطباء واطقم تمريض وحده صحيه للتحقيق احالة اطباء واطقم تمريض وحده صحيه للتحقيق الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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