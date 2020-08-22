شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يعقد لقاء مع 150 عالما مصريا فى مجالات مختلفة خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات الأهلية عصرية ومتطورة وتقدم برامج غير مسبوقة، مضيفا أنه خلال 3 أيام سيكون هناك لقاء مع 150 عالما مصريا فى مجالات مختلفة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح ودخلها يعاد إنفاقه لاستمرارية نجاحها، مضيفا أن خريجى الجامعات الأهلية يحصلون على نفس المستوى التعليمى في الجامعات الدولية الأخرى.

وتايع وزير التعليم العالى، أن قبول الطلاب بالجامعات الأهلية يكون من خلال اختبار قدرات يحدد مستوى الطالب، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة اختيار أفضل العناصر من الطلاب للقبول بالجامعات الأهلية.

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وكان الدكتور خالد عبد الغفار، قال، إن الرئيس السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.

وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة تليفزيونية، أن التنسيق بالجامعات الأهلية جاء أقل من درجات القبول بالجامعات الحكومية كنوع من التشجيع للطلاب لدخول تلك الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.