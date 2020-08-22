شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 20 لـ25% من الطلاب يرسبون فى أول عام بكليات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن أغلب الدول أشادت بنظام التعليم وتوقيت الامتحانات في مصر، مضيفا أن المجموع ليس الأساس فى الرغبات والأفضل الاختيار وفقا لمهارة الطالب. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه من 20 إلى 25% من الطلاب يرسبون فى أول عام فى كليات القمة، مؤكدا أنه جرى فتح باب التقديم من اليوم وحتى 30 أغسطس. وتابع وزير التعليم العالى أن الجامعات الأهلية من المشروعات القومية التى تخدم الطلاب، مضيفا أنه أكثر من 40 مليار جنيه تكلفة الجامعات الأهلية الجديدة، وخلال عامين تم الانتهاء من صروح علمية قوية تتمثل فى انشاء 4 جامعات أهلية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قال إن الرئيس السيسي قد وعد الشعب بأكمله بوجود عدد من الجامعات الأهلية فى إطار النهوض بالمنظومة التعليمة، مشيرا إلى أنه تم فى خلال سنتين إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بتكلفة بلغت حوالى 40 مليار جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وسيتم العمل ببعضها خلال العام الحالى.

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وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة تليفزيونية، أن التنسيق بالجامعات الأهلية جاء أقل من درجات القبول بالجامعات الحكومية كنوع من التشجيع للطلاب لدخول تلك الجامعات الأهلية، مؤكدا أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية ليس الهدف منها هو الربح استنادا لنماذج عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية خلال ساعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، ولكن سيكون هناك اختبارات قدرات للمتقدمين لتلك الجامعات الأهلية.