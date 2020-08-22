شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستقبل أكثر من 100 ألف سائح.. ووزارة السياحة: نسعى لزيادة الأعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سها بهجت المتحدث الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، إن كل المؤشرات كانت إيجابية، حيث شهدت المحافظات التي فتحت أبوابها للسياحة إقبالا كبيرا من السائحين تجاوزت أعدادهم الـ100 ألف سائح، وستسعى الوزارة إلى فتح الأبواب لاستقبال المزيد من السائحين، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من الطاقة الفندقية تقدموا للحصول على طلب إعادة التشغيل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، إنه يتم عمل مراقبة مشددة على الإجراءات الاحترازية في الفنادق التي تم فتحها، وجرى تدريب العمالة داخل تلك الفنادق على أساليب معينة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، موضحة أن إجراء الـpcr أعطى صورة إيجابية عن مصر فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن هناك مراحل لفتح الأماكن الأثرية بشكل تدريجي، لأنه لا يمكن أن يتم فتح كل الأماكن بشكل مفاجئ.