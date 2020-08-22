شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات بتقرير فالصو: ضابط يعتدى بالضرب على سيدات الشرقية.. وخطبة الجمعة عن فضل تقليل حجم الرغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم السبت 22 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تداولت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، بعنوان "ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020".

لكن وزارة الداخلية أكدت أنه بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات بالزقازيق، وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تصوير الواقعة حال قيام مجموعة من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان الإرهابية، بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار الجماعة الإرهابية، لعمل معرض لهن بالكلية، وقيامهن بالتظاهر أمام الباب الرئيسى".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك استدعى ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.



ضرب ضابط لسيدات عام 2020

كما رصد موقع فالصو، تداول السوشيال ميديا لتصريح منسوب لوزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة بلوجو موقع شهير يتحدث فيه، أن الجمعة المقبلة ستكون عن "فضل تقليل رغيف العيش"، لكنه بالبحث فى الموقع الإخبارى لم نجد أى تصريح لوزير الأوقاف يتحدث عن أن خطبة الجمعة ستكون عن فضل تقليل رغيف العيش، الأمر الذى يؤكد أن التصريح مزيف.



شائعة خطبة الجمعة عن رغيف العيش

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تصريحا للشيخ ياسر برهامى، القيادى بالدعوة السلفية، عن مرشحى حزب النور فى انتخابات مجلس الشيوخ، يقول فيه إن كل مرشحى حزب النور سقطوا وخسرنا كل المقاعد، لأن الانتخابات أصلا حرام".

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بالبحث تبين أن هذا التصريح مزيف، ولم ينشر أى موقع إخبارى هذا التصريح على الإطلاق.



شائعة تصريح ياسر برهامى

الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال إن أربعة مرشحين فقط سيخوضون جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، في 3 محافظات، مضيفًا أن الحزب لم يفز بأى مقعد من الجولة الأولى.

وأضاف مخيون فى تصريحات صحفية، أن أسماء المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة، هم: المهندس صلاح عبد المعبود في محافظة المنوفية، والسيد خليفة والدكتور محمد منصور في محافظة كفر الشيخ، وصابر رفاد في محافظة مرسى مطروح، مؤكدًا أن الحزب سيقدم كافة الدعم لهم خلال جولة الإعادة حتى يحالفهم الفوز بالمقاعد.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، رد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، على ما نشرته مواقع إخبارية بدخول النادى فى مفاوضات مع مدربين ولاعبين يرتبطون بعقود سارية مع أنديتهم.

وأكد عيد أن كل ما يتردد عن دخول الإدارة فى مفاوضات مؤخرا مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم فى الدورى المصرى غير صحيح، مشددا على أن كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة وتدخل تحت طائلة الشائعات، وأن النادى واضح فى تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج باسمه فى أخبار لا تمت للواقع بصلة، وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التى يقدرها نادى بيراميدز جميعا.