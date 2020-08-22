شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: تحديد نوع الجنين والتلقيح الصناعى من خلق الله وليس صنع بشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عوامل بيد الله سبحانه وتعالى فى خلق البشر لا يمكن أن تكون لدى البشر، موضحًا أن تحديد نوع الجنين والتلقيح الصناعى، كلها من خلق الله، وتابع: "ليست بيد البشر..أوعى تظن أنك تخلق الجينات البشرية والخلايا التى يتشكل بها الجنين..فى النهاية هذه أمور من خلق الله".

Advertisements

وأضاف "الجندى"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، قائلاً: "اللى بيعملوا تحديد نوع الجنين هو اختيار لنوع مخلوق فعلياً فى الخلايا نفسها.. العلماء بيشفوه وبيختاروا حاجة خلقها ربنا.. أعظم أطباء النساء والتوليد والتلقيح فى العالم لا يستطيعون إيجاد شئ من عدم.. ولكن هم يقفون بعلمهم ومعاملهم وأبحاثهم شاهدين على خلق الله سبحانه وتعالى".

وتابع "الجندى": "الحضانة ليست هى من تقوم بخلق المولود ولكنها توجد البيئة المشابهة والملائمة لرحم الأم من أجل استكمال نموا الجنين بطرق معينة، وتابع:" لا تظن أن امتلاكك لحضانة فى مستشفى أن تعطى لنفسك الحق فى تصور أنك أنت خلقت الجنين أو أوجدته".