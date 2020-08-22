شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقل الأمراض المعدية أثناء التبرع بالدم؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على أهمية التبرع بالدم من خلال التسجيل كمتبرع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أنه لا توجد احتمالية لانتقال الأمراض المعدية أثناء التبرع بالدم.



وزارة الصحة عبر تويتر

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على تويتر، مساء اليوم السبت :"لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم لأن أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، ويتم تنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وآخر، إلى جانب تعقيم مكان دخول الإبرة في يد المتبرع جيدا".

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وفي يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح بيان، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.