شكرا لقرائتكم خبر عن وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة الأزهر يدرسُ إنشاء حاضنات متخصصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلسُ إدارة وادي العلوم والتكنولوجيا والحاضنات والشركات الناشئة بجامعة الأزهر، أولى اجتماعاته برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور بركات محمد حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا.
وأوضح الدكتور محمد جلال فرغلي، وكيل كلية الهندسة بقنا ومدير مكتب التيكو؛ أن هذا اللقاءَ يأتي تفعيلًا لقانون دعم حوافز الابتكار والتكنولوجيا رقم 23 لسنة 2018 م؛ حيث تعدُّ جامعة الأزهر أوَّل جامعةٍ تصدر قرارًا بإنشاء وادي العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، أصدرَ قرارًا بإنشاء وادي التكنولوجيا، والذي يضمُّ في مجلسِ إدارته نخبةً من الخبراءِ في مجال الابتكار وريادة الأعمال وإدارة التكنولوجيا وممثلي القطاعات المختلفة بالجامعة.
وأضاف مدير مكتب تيكو الأزهر أن اللقاء الذي عقد بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، استعراضتْ خلاله خطةُ العمل في المرحلة القادمة، وأيضًا دراسة إنشاء حاضنات متخصصة في عدد من المجالات الطبية والزراعية والهندسية من خلال التعاون مع الكيانات والمؤسسات الداعمة؛ الحكومية والخاصَّة، بما يحقق الهدف من إنشاء الوادي من نقل التكنولوجيات الجديدة ونتاج البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومخرجات مشروعات التخرج للطلاب من الجامعة إلى المجتمع الصناعي؛ لحلِّ المشكلات التكنولوجية الملحة بأفكار مصرية تسهمُ في دعمِ الاقتصاد المعرفي وتخريجِ عددٍ من الشركات التكنولوجية الناشئة في هذه المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة الأزهر يدرسُ إنشاء حاضنات متخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.