شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: الدفع بـ20 قطارا مكيفا للخط الأول و4 للخط الثانى فى السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، مستجدات القضية الليبية، خاصة بعد إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، والمطامع التركية التي يسعى أردوغان إلى تحقيقها في الأراضي الليبية، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية ببناء الإنسان وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك الأمر من خلال خطوات عملية تسعى الدولة في تطبيقها، كما تناولت مترو الأنفاق كوسيلة نقل مهمة.

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة المترو، إن مترو الأنفاق هو أسهل وأفضل وسائل النقل، وأن المترو الجديد مصمم على الطراز الأوروبي، مشيرًا إلى أن الخطين الأول والثاني سعر تذكرة الـ9 محطات 3 جنيهات فقط وهو سعر ليس مرتفعًا، مشيرًا إلى أن التذكرة الواحدة مخصصة لرحلة واحدة دخول المترو والخروج منه.

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وأضاف، إنه جرى دخول 20 قطارا مكيفا لمترو الأنفاق للخط الأول، وفي التوقيت نفسه تم الدفع بـ4 قطارات للخط الثاني، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن هناك اشتراكات مخصصة للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والصحفيين وكبار السن، وكبار السن هم من تجاوزت أعمارهم سن المعاش.

كما تحدث وائل الصواف الكاتب الصحفي عن الوضع الحالي لتركيا في الأراضي الليبية والمطامع التي يسعى رجب طيب أردوغان في تحقيقها من تواجده في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية الحل السياسي بالأراضي الليبية ولا مجال لإقامة الحل العسكري وهو ما أدركته الدول الكبرى في الآونة الأخيرة وليس من مصلحة أي طرف الدخول في صراع عسكري، خاصة أن مصر قوى عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط.

فيما أكد طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، أنه لأول مرة منذ عقود طويلة يكون هناك اهتمام من القيادة السياسية ببناء الإنسان وضرورة السعي إلى ذلك، مشيرا إلى أنه إلى الآن هناك مسافة بين طموح القيادة السياسية وما هو موجود على أرض الواقع، وهناك جهود لابد أن تبذل لتحقيق ذلك الطموح، وأن تلك المسئولية ملقاة على عاتق عدة وزارات أهمها التربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام وغيرها، ولابد من وضع خطة واضحة لبناء الإنسان بمشاركة تلك الوزارات.