شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقود ليبيا إلى بر الأمان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مصر تقود ليبيا إلى بر الأمان.

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