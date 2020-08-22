شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 23 مليونًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 23 مليون إصابة، حيث تم تسجيل 23,235,279 إصابة منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب الفيروس المستجد إلى أكثر من 800 الف حالة، وارتفعت أعداد الشفاء منه لتصل إلى 15,800,915 فى مختلف دول العالم.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها من اجل التوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس عبر إجراء المزيد من الفحوصات الطبية، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا عن تسجيل أول لقاح للفيروس، إلا أن العديد من خبراء الصحة فى مختلف دول العالم، يؤكدون أنه يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى الوباء، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين اصابة بالفيروس، ويأتى فى المركز الثانى دولة البرازيل، والتى رصدت أكثر من 3 ملايين اصابة، وفيما حلت الهند فى المركز الثالث، بعد أن سجلت أكثر من مليونى اصابة.

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