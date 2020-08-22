التعليم تفتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على 98% بالإعدادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على شهاد اتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2019/2020 دور أول ، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبة لمدارس المتفوقين. وحددت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات للهامة يلزم اتبعها عند تسجيل االالكترونى لرغبات التقــدم: 1- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ .. فستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين لترتيب رغباتك. 2. يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك بإستخدام : الأسهم الخضراء ( تحريك الرغبة للأعلى ) والحمراء ( تحريك الرغبة للأسفل ) Advertisements ويتم الحفظ تلقائياً وبإمكانك الطباعة بعد الإنتهاء من الترتيب الذي تريده للرغبات. 3 - يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير )ويكون موضح به اطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهةلاختصاص فى حالة تعديل درجات الطالب (التظلمات) يتم التوجه فوراً إلى التوجة الى الكنترول الذى حصل منها على الشهادة الاعدادية . ويمكن التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى

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