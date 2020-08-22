أخبار مصر اليوم.. الحكومة تفتتح مركزا لرصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان الحكومة افتتاح مركز لرصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية".

الحكومة تفتتح مركزاً لرصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية"

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة ، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية على سبيل المثال تقارير (متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات).

السيسى يستعرض جهود وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

النقل العام بالقاهرة تشغل 3 خطوط جديدة مكيفة بـ5 و10 جنيهات للتذكرة

أعلن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تشغل 3 خطوط جديدة نهاية الشهر الجارى، وجميع السيارات التي تعمل على هذه الخطوط مكيفة الهواء، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للراكب، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

عزت العلايلى فى حوار لـ"الخليج 365": لم أشارك فى حرب أكتوبر وعوضت ذلك فى "الطريق إلى إيلات".. وهذه كواليس لقائى مع المشير طنطاوى.. وميول هشام عبد الله لم تظهر فى كواليس الفيلم ورسالتى إليه: عد إلى صوابك

فنان عملاق وأحد أبرز نجوم الزمن الجميل، رحلة عطاء فنية طويلة، قدم خلالها أعمالا عظيمة للسينما والمسرح والتليفزيون من أهمها سينمائيًا الطريق إلى إيلات والأرض وإسكندرية ليه وغيرها من الأعمال كان آخرها فيلم تراب الماس، هو الفنان الكبير عزت العلايلى الذى نحتفى بإعلان تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته رقم 36 المقرر إقامتها فى نوفبر المقبل، يتحدث معنا فى هذا الحوار عن كواليس فيلم الطريق إلى إيلات ورأيه فى مسلسل الاختيار، ورسالته إلى الفنان الهارب إلى تركيا هشام عبد الله، وأخيرا أقرب الأعمال إلى قلبه والدور الذى يتمنى تجسيده بعد هذه الرحلة الفنية الطويلة.

وزيرة الصحة تؤكد تجاوز موجة كورونا الأولى بنجاح ولا خوف من مواجهة موجة ثانية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح، رغم عدم وجود خبرات مسبقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث إن المشكلة ليست فى إدارة الأزمة فى حالة الموجة الثانية، ولكن المشكلة هى توقف الاقتصاد والدراسة. ودعت وزيرة الصحة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين ووسائل الإعلام إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.

مصر تقود ليبيا إلى بر الأمان.. اعتراف تركى بدور القاهرة.. فيديو

نوايا صادقة، وخطوات دؤوبة، وقبل ذلك كله امتلاك القوة الكافية لحماية الحدود، والتدخل ـ إذا ما لزم الأمر ـ لصيانة أمن واستقرار دول الجوار، والحفاظ على الأمن القومي المصري، بهذه المعادلة استطاعت الدولة المصرية أن تفرض كلمتها، وترسي قواعد راسخة للسلام في الأراضي الليبية، بل وترغم ـ خلال 60 يوماً ـ حتي خصومها على الاعتراف بدورها البناء في حل الأزمة.

خطوط أتوبيس الغلابة المكيف بالقاهرة.. إنفو جراف

احتفلت محافظة القاهرة، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

أماكن ركوب خطوط هيئة النقل العام المكيفة بالقاهرة × 4 معلومات

شغلت هيئة النقل العام بالقاهرة، اليوم، 3 خطوط جديدة تضم سيارات مكيفة الهواء تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للراكب.

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52 هدفاً والأهلى بلا أنياب فى مواجهة الزمالك باستاد الرعب الليلة.. الشناوى الأكثر مشاركة.. معلول وقفشة يتصدران قائمة صانعى الأهداف.. الحاوى يتربع على عرش الهدافين.. وعمرو السولية الأكثر فاعلية فى التشكيل الأحمر

مع دقات التاسعة مساءً تبدأ 90 دقيقة من الأشغال الكروية الشاقة بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فى مباراة لا تخلو من المتعة والإثارة بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يتربع الأحمر على عرش صدارة الدورى العام برصيد 56 نقطة متفوقاً على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ولأن القمة لا تعترف بالحسابات والتاريخ والجغرافيا، تبقى دائماً الكفة الأرجح للفريق الأجهز وقت المباراة، بغض النظر عن لغة الأرقام والإحصائيات، ورغم أن المارد الأحمر يدخل هذا اللقاء وهو يعانى من الكثير من الغيابات لأسباب الإصابات والإيقاف أو الرحيل عن الفريق، يتبقى هناك عناصر أساسية يمكنها تعويض الغائبين وإثبات عبارة أن "الأهلي بمن حضر".

قاضى التحقيقات يكشف وقوع أرض شركة الريف الأوروبى بالكامل بنطاق مدينة سفنكس الجديدة

تسلم المستشار خالد عبد الرحمن، قاضيى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، خطابا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، داخل مدينة سفنكس الجديدة، وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.

فيديو.. 60 يوما رحلة مصر نحو السلام فى ليبيا

60 يوماً كانت كافية لإسقاط خيوط المؤامرة داخل ليبيا قبل شهرين أعلنها الرئيس السيسي واضحة: سرت والجفرة خط أحمر، ودعا لوقف إطلاق النار وأطلق مبادرة رائدة للسلام وحل الأزمة الليبية لتعلن حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار مع تدشين منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة.

تنسيق الجامعات 2020.. 30 ألف طالب يسجلون رغباتهم بأول أيام المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2020.. انطلق فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العاملة 2019 -2020 فى تسجيل رغبات المرحلة الأولى داخل معامل الجامعات الحكومية، حيث قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح الباب للتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بلغ 30 ألف طالب حتى الآن.

النقل العام تنجح فى تحويل أول أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعى ويوفر 100ألف جنيه سنويا

أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستحول اسطولها بالكامل ليعمل بالغاز الطبيعى وبالفعل حولت اتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار كتجربة سيتم تعميمها على باقى الأسطول خلال 4 سنوات، وخلال عامين سيتم تحويل 80% من أتوبيسات الهيئة من سولار إلى غاز طبيعي.

أمريكي من أصول مصرية يتعرض للعنصرية والضرب.. وشرطة نيويورك تحقق (صور)

تعرض طارق السيد، شاب أمريكي من أصول مصرية يبلغ من العمر 18 عاما، في نيويورك للاعتداء بمضرب وتهديدات وشتائم عنصرية بسبب خلاف على ركن سيارة مع جاره، فيما وصفه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" بأنه "هجوم معاد للمهاجرين و للعرب وعنصريً".

مستشار الرئيس يكشف احتمالية زيادة إصابات فيروس كورونا في الشتاء.. اعرف السبب

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، زيادة إصابات فيروس كورونا خلال الشتاء، قائلا: "أى احتمالية للزيادة قد تكون في الشتاء في شهور أكتوبر نوفمبر ديسمبر، لأن هذه الفترة يحدث فيها انتشار الأنفلونزا الموسمية وقد يحدث خلط بين الاثنين".

شاهد الأتوبيس المكيف الجديد بعد تشغيله بهيئة النقل العام.. فيديو وصور

احتفلت محافظة القاهرة، بتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، 20 أتوبيس جديد مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

الزمالك يبحث عن تحقيق 4 أهداف فى مباراة القمة الليلة.. مواصلة التفوق على الأحمر بعد السوبر المحلى.. إسعاد الجماهير.. بارقة أمل لإحياء المنافسة فى الدورى.. ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة الرجاء بنصف نهائى الأبطال

يترقب عشاق ومحبو الساحرة المستديرة قمة الكرة المصرية التى تجمع الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، والتى يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة، ولكن يبدو أن دوافع الزمالك كثيرة فى هذا اللقاء بعد خسارة نقاط مهمة فى الدورى مؤخرا.