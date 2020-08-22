بفائدة 5%.. "الزراعة": قروض لتمويل شبكات الري للمزارعين على 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري؛ لدعم المزارع من خلال مبادرة البنك المصري لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، لتمويل شبكات الري للمزراعين على 3 سنوات.

وأضاف حماد، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن المبادرة تسمح بسنة سماح والسداد على عامين، مشيرًا إلى أن المبادرة لتمويل شبكات الري، على أن يكون التركيب والإرشاد بشكل مجاني.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الأراضي أن نظم الري الذي سوف يتم تركيبها سوف تكون الري بالتنقيط والري بالرش، علي حسب نوع المحصول المنزرع وحالة التربة، لافتًا إلى عمل حملات تعريفية وبرامج بأهمية الري الحديث.

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وتابع حماد أن مشروع الري الحقلي المنبثق من تطبيق آلية الري الحديث يقوم علي استبدال الري بالغمر وتحويله إلى الري بالرش، حيث يتم توفير ما يقرب من 30 إلى40% من استهلاك المياه في وقت تحتاج فيه الدولة المصرية إلى كل نقطة مياه.

ولفت رئيس جهاز تحسين الأراضي إلى أن المخالفين سوف يتم توجيه إنذار إليهم، ثم بعد ذلك تطبيق غرامة تبديد مياه من قِبل وزارة الموارد المائية والري التي تنسق معنا.

وأشار حماد إلى أن وزارة الزراعة حريصة على مشاركة الجمعيات الزراعية والفلاح في تطبيق سياسات الري الجديدة، وفقًا للتحديات.

يذكر أن اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، عقدتا اجتماعًا، الاثنين الماضي، عبر الفيديو كونفرانس، بين الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في مشروعات الانتقال إلى نظم الري الحديثة، بدلًا من الري بالغمر.