مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. إسدال الستار على قضية هشام جنينة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. إسدال الستار على قضية هشام جنينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

إتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وذلك بشأن قيام إحدى الشركات بأعمال إنشاء كوبرى دوران علوى على طريق القاهرة-السويس الصحراوي "لخدمة القادم من القاهرة للدوران والعودة اتجاه القاهرة مرة أخرى" أمام مدخل مدينة الشروق 2 بالكيلو 38 لخدمة مدن "مدينتىالشروق" وذلك لرفع وتركيب 20 كمرة خرسانية.

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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا صباح اليوم، بتعيين السيدة المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط - القسم الأول بمحافظة دمياط.

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

قضت محكمة القاهرة الجديدة، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع هشام جنينة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكانت النيابة قد وجهت لكل من "السيد.م" و"احمد. ا" و"اشرف.ا" تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.