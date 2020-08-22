مصر | المشدد والغرامة للمتهمين بعرض طفل للبيع في الوايلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة للمتهمين بعرض طفل للبيع في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، معاقبة المتهم "ز.س" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة كلٍ من "ح.ب" و"م.ا" مما أسند إليهما في اتهامهما بالاتجار بالبشر بمنطقة الوايلي بعرض طفلة للبيع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم الوايلي، تعاملوا على شخص طبيعي وهي الطفلة "ر.ذ" 3 سنوات، بأن قام المتهم الأول بعرضها للبيع وتوجه رفقة المتهم الثالث "م.س" لجهة يقصدونها لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، وكان ذلك بمباركة المتهمة الثانية "ح.ب" مستغلين في ذلك السلطة الأبوية لهم على المجني عليها، حال كون المتهمة الثانية والدتها والمتهم الأول متولي رعايتها وكان ذلك التعامل بقصد الحصول علي منفعة مادية والحصول على المال.