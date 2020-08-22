مصر | حبس عصابة التنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة التنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 3 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.

وبمواجهتم بالتهمة المنسوبة إليهم اقروا بها وذلك لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي أحمد صقر، بمعاقبة المتهمين "ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.ا" لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد صقر، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي وتامر محمد رياض، وأمانة سر أحمد فهمي.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم المقطم، قام المتهم الأول " ا.م" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو كاتب التحقيق بدائرة الخليفة والمقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة في أحد القضايا وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة، وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين معا وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما أصل بطاقتي الرقم القومي باسم "ح.ح"، والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بأن اصطنعوها علي غرار المحررات الصحيحة منها، وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قام المتهمون بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو المختصين بمكتبي الشهر العقاري الأهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هو محضر تصديق، وذلك بجعل واقعة مزورة وهي بيع قطعة أرض بالمقطم بتوقيعها زورا في محضر التصديق، كما استعملا المحرر المزور بتقديمه لمكتب الشهر العقاري وتوثيق الأهرام فاستحصل باستعماله علي المحرر المزور.