مصر | المشدد 3 سنوات لاثنين وبراءة سكرتير نيابة من تهمة التزوير في محررات رسمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لاثنين وبراءة سكرتير نيابة من تهمة التزوير في محررات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي أحمد صقر، بمعاقبة المتهمين "ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.ا" لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد صقر، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي وتامر محمد رياض، وأمانة سر أحمد فهمي.

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وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم المقطم، قام المتهم الأول " ا.م" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو كاتب التحقيق بدائرة الخليفة والمقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة في أحد القضايا وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة، وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين معا وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما أصل بطاقتي الرقم القومي باسم "ح.ح"، والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بأن اصطنعوها علي غرار المحررات الصحيحة منها، وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قام المتهمين بالاشتراك مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو المختصين بمكتبي الشهر العقاري الأهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هو محضر تصديق، وذلك بجعل واقعة مزورة وهي بيع قطعة أرض بالمقطم بتوقيعها زورا في محضر التصديق، كما استعملا المحرر المزور بتقديمه لمكتب الشهر العقاري وتوثيق الأهرام فاستحصل باستعماله علي المحرر المزور.